Turismo Suárez invita a la 2° edición de Cicloturismo: destino Piñeyro

Tras el éxito de la bicicleteada turística a Cura Malal, la Dirección de Turismo —dependiente de la Jefatura de Gabinete— organiza una nueva propuesta para disfrutar del paisaje y la vida rural del distrito con destino a la localidad de Piñeyro.

Serán 42 kilómetros pensado para compartir una jornada diferente, recorriendo caminos rurales y conectando con el entorno natural del distrito.

Al llegar a Piñeyro, los participantes podrán disfrutar de un almuerzo y una guitarreada con música folklórica en el Club Olimpo, sumando un momento de encuentro y cultura a esta experiencia turística y deportiva.

Cronograma de la jornada

10:30 hs: convocatoria en el playón de la Estación del Ferrocarril.

11:00 hs: salida de la bicicleteada.

12:30 hs: llegada a Piñeyro.

12:30 a 14:00 hs: almuerzo y guitarreada en el Club Olimpo.

14:15 hs: regreso en grupo.

La iniciativa busca poner en valor los paisajes rurales, las localidades del distrito y promover el turismo activo, generando nuevas experiencias para disfrutar en comunidad.

Para participar podrán inscribirse en el siguiente link: https://bit.ly/bicicleteadapiñeyro en Bicicletería Freddy, ubicada en Av. E. Casey 1232.

Una nueva oportunidad para pedalear, descubrir y compartir los paisajes de Coronel Suárez.

Elegí Suárez

Elegí Sentirte bien