Taller de Estimulación Cognitiva

Se encuentra abierta la inscripción al Taller de Estimulación Cognitiva, un espacio pensado para acompañar y fortalecer el desarrollo de distintas habilidades mentales en los niños.

A través de diversas actividades se trabajará en la optimización de funciones cognitivas como percepción, atención, memoria, organización, habilidades visuoespaciales, lenguaje y comunicación.

Destinado a niños de 6 a 12 años

Comienza el jueves 9 de abril en el SUM del Hospital Municipal –ingreso por calle Avellaneda-.

Horario: de 10:30 a 11:15

Inscripciones: en el área de Salud Mental del Edificio Parenti de 7 a 13horas.

Coordina la Lic. Estefanía Saitúa junto al A. T. Agustín Rodríguez