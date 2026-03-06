Se encuentra abierta la inscripción al Taller de Estimulación Cognitiva, un espacio pensado para acompañar y fortalecer el desarrollo de distintas habilidades mentales en los niños.
A través de diversas actividades se trabajará en la optimización de funciones cognitivas como percepción, atención, memoria, organización, habilidades visuoespaciales, lenguaje y comunicación.
Destinado a niños de 6 a 12 años
Comienza el jueves 9 de abril en el SUM del Hospital Municipal –ingreso por calle Avellaneda-.
Horario: de 10:30 a 11:15
Inscripciones: en el área de Salud Mental del Edificio Parenti de 7 a 13horas.
Coordina la Lic. Estefanía Saitúa junto al A. T. Agustín Rodríguez
