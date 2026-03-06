“Gestiones para que Coronel Suárez tenga un Centro de Día para adultos mayores”

El director del Consejo de Personas Mayores, Osvaldo Lezica, realizó gestiones ante organismos provinciales con el objetivo de avanzar en un proyecto clave para el distrito: la creación de un Centro de Día para personas mayores.

En ese marco, mantuvo una reunión de trabajo en la ciudad de Bahía Blanca con la licenciada Mónica Arancibia, responsable del programa Provincial de Envejecimiento Activo y Salud de Personas Mayores de la Región Sanitaria I, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, se comenzó a trabajar junto a Región Sanitaria I en la posibilidad concreta de avanzar en la creación de un Centro de Día, un espacio pensado para que las personas mayores puedan participar durante la jornada de actividades físicas, cognitivas y recreativas, al tiempo que reciben acompañamiento profesional y contención, favoreciendo su autonomía y calidad de vida.

Los Centros de Día funcionan como un punto intermedio entre el hogar y una residencia permanente, ya que están destinados a personas mayores de 60 años que pueden presentar algún grado de dependencia, permitiendo fortalecer sus habilidades sociales y que puedan permanecer en su entorno familiar el mayor tiempo posible.

“Por indicación del intendente Ricardo Moccero estamos avanzando en este proyecto que sería muy importante para nuestros adultos mayores y para sus familias. Cuando muchas políticas nacionales desamparan a nuestros mayores, en la Provincia y en el Municipio hay una decisión clara de acompañarlos con políticas concretas”, expresó Osvaldo Lezica tras la reunión.

Durante el encuentro, el funcionario destacó las políticas públicas que se llevan adelante en Coronel Suárez por decisión del intendente Ricardo Moccero desde el 2010 para acompañar y cuidar a las personas mayores del distrito; considerado en la actualidad, como uno de los más completos de la provincia por la atención profesional que brinda y por la amplia oferta de actividades recreativas, deportivas y talleres que se desarrollan durante todo el año.