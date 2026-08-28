La obra entra en su última etapa con la repavimentación de cruces, completando una intervención que mejora la circulación y la infraestructura vial del sector.
El plan de repavimentación sobre avenida Hipólito Yrigoyen avanza hacia su etapa final. En los próximos días comenzarán los trabajos sobre los cruces entre calles, una vez que la empresa proveedora despache el material asfáltico necesario.
En este marco, el aporte del 2% a los combustibles se transforma en obras: una decisión de la Gestión de Gobierno Municipal que permite devolver a los vecinos esos recursos en infraestructura y avanzar con un plan sostenido de mejoras.
Cada cuadra repavimentada es un compromiso cumplido.
Y cada obra terminada, una mejora concreta para los vecinos
YouTube
RSS