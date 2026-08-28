Ambiente y Turismo acerca la educación ambiental a las escuelas del distrito

Con el objetivo de promover el cuidado del ambiente desde la primera infancia, la Dirección de Ambiente y Turismo de la Municipalidad de Coronel Suárez continúa el ciclo de charlas de capacitación y concientización destinado a estudiantes de los niveles Inicial y Primario del distrito. Con el objetivo de promover el cuidado del ambiente desde la primera infancia, la Dirección de Ambiente y Turismo de la Municipalidad de Coronel Suárez continúa el ciclo de charlas de capacitación y concientización destinado a estudiantes de los niveles Inicial y Primario del distrito.

La propuesta busca generar espacios de aprendizaje y reflexión, acercando de manera dinámica y didáctica conceptos y herramientas que permitan incorporar hábitos responsables y sustentables desde edades tempranas.

Durante los encuentros se trabajan diferentes ejes vinculados al cuidado del ambiente, entre ellos la separación y valorización de residuos, aprendiendo a diferenciar residuo de basura y a clasificar correctamente los desechos secos y húmedos.

Además, se abordan prácticas sustentables, como el compostaje y distintas acciones cotidianas que contribuyen a reducir el impacto ambiental. También se trabaja sobre la biodiversidad local, destacando la importancia del arbolado urbano y promoviendo el conocimiento y la valoración de nuestra flora y fauna nativa.

“Con estas acciones buscamos sembrar el compromiso ambiental en las nuevas generaciones, fortaleciendo el cuidado del territorio de manera colectiva”, destacó el director de Ambiente y Turismo, Iñaki Etcheberry.

En el marco de este ciclo, el equipo de la Dirección ya visitó las Escuelas de Educación Primaria N° 9 de Coronel Suárez y N° 6 de Cura Malal, la Escuela de Educación Especial N° 501 y el Jardín de Infantes N° 915 de Pueblo Santa María.