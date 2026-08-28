Con el objetivo de promover el cuidado del ambiente desde la primera infancia, la Dirección de Ambiente y Turismo de la Municipalidad de Coronel Suárez continúa el ciclo de charlas de capacitación y concientización destinado a estudiantes de los niveles Inicial y Primario del distrito.
La propuesta busca generar espacios de aprendizaje y reflexión, acercando de manera dinámica y didáctica conceptos y herramientas que permitan incorporar hábitos responsables y sustentables desde edades tempranas.
Durante los encuentros se trabajan diferentes ejes vinculados al cuidado del ambiente, entre ellos la separación y valorización de residuos, aprendiendo a diferenciar residuo de basura y a clasificar correctamente los desechos secos y húmedos.
Además, se abordan prácticas sustentables, como el compostaje y distintas acciones cotidianas que contribuyen a reducir el impacto ambiental. También se trabaja sobre la biodiversidad local, destacando la importancia del arbolado urbano y promoviendo el conocimiento y la valoración de nuestra flora y fauna nativa.
“Con estas acciones buscamos sembrar el compromiso ambiental en las nuevas generaciones, fortaleciendo el cuidado del territorio de manera colectiva”, destacó el director de Ambiente y Turismo, Iñaki Etcheberry.
En el marco de este ciclo, el equipo de la Dirección ya visitó las Escuelas de Educación Primaria N° 9 de Coronel Suárez y N° 6 de Cura Malal, la Escuela de Educación Especial N° 501 y el Jardín de Infantes N° 915 de Pueblo Santa María.
Desde el Municipio se continuará impulsando este tipo de propuestas educativas, entendiendo que la educación ambiental es una herramienta fundamental para construir una comunidad más consciente, responsable y comprometida con el cuidado de nuestro entorno.
YouTube
RSS