Feria de Carreras 2026 en CREUS

El miércoles 9 de septiembre, el Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS) será sede de la 5° edición de la Feria de Carreras y Ocupaciones, organizada por el área Joven y la dirección de Educación. El miércoles 9 de septiembre, el Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS) será sede de la 5° edición de la Feria de Carreras y Ocupaciones, organizada por el área Joven y la dirección de Educación.

La propuesta reafirma el rol de Coronel Suárez como polo de educación superior: un espacio pensado para que los jóvenes del distrito conozcan de primera mano la amplia oferta académica disponible para el ciclo lectivo 2027, sin necesidad de salir de la ciudad.

La jornada comenzará a las 9:00 horas con la presentación de la propuesta académica a cargo de las universidades participantes. Luego, los estudiantes podrán recorrer los stands de más de 15 instituciones locales, regionales y nacionales, en una feria destinada a alumnos de 5°, 6° y 7° año del nivel Secundario, y de 3° año de CENS y FINES.