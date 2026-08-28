Es Ley la adhesión de la provincia de Buenos Aires al régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad

Impulsada por la senadora radical Nerina Neumann, la iniciativa busca fortalecer los Talleres Protegidos y garantizar la inclusión e igualdad de oportunidades laborales en todo el territorio bonaerense. Impulsada por la senadora radical Nerina Neumann, la iniciativa busca fortalecer los Talleres Protegidos y garantizar la inclusión e igualdad de oportunidades laborales en todo el territorio bonaerense.

La Legislatura bonaerense aprobó en forma definitiva la adhesión de la provincia de Buenos Aires al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley Nacional N° 26.816 y su Decreto Reglamentario 1771/2015). El proyecto, de autoría de la senadora radical Nerina Neumann, marca un avance en materia de derechos e integración laboral.

Esta norma fortalece las políticas públicas orientadas a la protección integral, alineándose con el artículo 36º inciso 5 de la Constitución Provincial y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. La medida promueve el desarrollo laboral de trabajadores con discapacidad en el ámbito público y privado mediante el fortalecimiento técnico y económico de los organismos responsables de generar entornos protegidos de producción y empleo.

La legislación contempla tres esquemas adaptados a las necesidades y posibilidades funcionales de cada persona: -Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE): Orientado a la adquisición y mantenimiento de competencias laborales según las demandas del mercado local. Las jornadas van de un mínimo de 4 a un máximo de 8 horas diarias. -Taller Protegido de Producción (TPP): Destinado a actividades productivas, comerciales o de servicios para el mercado, garantizando empleo remunerado y servicios de adaptación laboral y social. -Grupos Laborales Protegidos (GLP): Células de trabajo en empresas públicas o privadas conformadas por trabajadores con discapacidad. Las empresas contratantes deberán brindar asistencia técnica y capacitación para facilitar la transición hacia un empleo formal no protegido.

Tanto los TPEE como los TPP podrán ser gestionados por entidades públicas o privadas sin fines de lucro con personería jurídica.

“Esta norma es una herramienta fundamental para brindar equidad y equiparación de oportunidades en la Provincia. Promover el desarrollo laboral a través de los talleres protegidos nos permite superar barreras y garantizar el derecho a un trabajo digno”, destacó la senadora Neumann tras la sanción.