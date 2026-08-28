Una empresa privada busca instalar un nuevo emprendimiento en nuestra ciudad, una inversión que generará mayor actividad económica y oportunidades laborales para los suarenses.
Para tal fin, necesita un galpón de aproximadamente 8 metros de altura. Desde la Gestión de Gobierno Municipal, a través de la Subsecretaría de Producción, acompañamos esta iniciativa y trabajamos para conectar a la empresa con propietarios que dispongan de un espacio con estas características.
¿Tenés un galpón que pueda adaptarse a este proyecto? Comunicate al 2926-429-340 o acercate a Rivadavia 155, con ingreso por cochera.
Más inversión, más producción, más oportunidades para Coronel Suárez.
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