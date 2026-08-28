¡Vuelve la 6ª Carrera Nocturna de Coronel Suárez!
Por sexto año consecutivo, la Dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez te invita a ser parte de una de las grandes noches deportivas del año.
VIERNES 18 DE DICIEMBRE
Coronel Suárez
5K y 10K
Categorías femeninas y masculinas por edades:
15 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
Y de 60 en adelante
Las inscripciones estarán disponibles a partir de octubre en Bahía Corre.
Más información al 2926-419611
Dos distancias, un gran desafío y una noche para disfrutar del deporte y despedir el 2026 corriendo bajo las estrellas.
¿Estás listo para el desafío?
¡Reservá la fecha y preparate para la 6ª Carrera Nocturna!
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