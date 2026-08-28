*¡AGENDÁ LA FECHA! VIERNES 18 DE DICIEMBRE*

¡Vuelve la 6ª Carrera Nocturna de Coronel Suárez! ¡Vuelve la 6ª Carrera Nocturna de Coronel Suárez!

Por sexto año consecutivo, la Dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez te invita a ser parte de una de las grandes noches deportivas del año.

VIERNES 18 DE DICIEMBRE Coronel Suárez

5K y 10K Categorías femeninas y masculinas por edades: 15 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años Y de 60 en adelante

Las inscripciones estarán disponibles a partir de octubre en Bahía Corre.

Más información al 2926-419611

Dos distancias, un gran desafío y una noche para disfrutar del deporte y despedir el 2026 corriendo bajo las estrellas.