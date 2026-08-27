Con sala llena, el Coro Municipal de Mayores “Héctor David Long”, dirigido por la profesora Blanca Long, brindó un emotivo concierto en el Recinto del Concejo Deliberante.
La propuesta recorrió distintos ritmos argentinos y contó con la participación especial de músicos de la Escuela Municipal de Música: Diego Ruíz Díaz en violín, Facundo Meier en acordeón, Juan Gonella en guitarra, Vanesa Meier en contrabajo y Ángel Schamberger en piano.
Una hermosa noche para celebrar nuestra música, nuestras raíces y nuestra identidad.
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