Seven mixto de Hockey Sub 14 y Sub 16

Será el próximo 10, 11 y 12 de enero. Inscribí tu equipo hasta el lunes 9 de enero en las oficinas de la Dirección de Deportes (Lamadrid 1270) o por celular al 2926-414386. Sin costo deINSCRIPCIÓN.IMPORTANTE Los participantes se harán cargo del SEGURO del deportista