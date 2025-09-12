SE INCAUTARON MOTOS Y SE IMPUTÓ A UN CONDUCTOR

En el día de la fecha, en horas de la tarde, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera de Coronel Suárez llevó adelante un allanamiento con resultados altamente positivos.

El procedimiento se enmarca en una investigación iniciada en el mes de agosto del corriente año, cuando a través del Centro de Monitoreo se constató que un masculino acompañado por una femenina, a bordo de una motocicleta marca Honda CG 150 color negro, realizaba maniobras temerarias (“willy”) y circulaba a gran velocidad en plena zona urbana.

Estas conductas, además de estar contempladas en el artículo 193 bis del Código Penal, representan un serio peligro tanto para quienes las realizan como para la ciudadanía en general.

Frente a ello, el personal policial inició un trabajo de investigación que permitió identificar al conductor. Con las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías autorizó la correspondiente orden de allanamiento y secuestro del rodado, la cual se llevó a cabo en un domicilio de calle Moreno al 1600 de nuestra ciudad, donde reside el imputado Lautaro Martínez. En el lugar se logró el secuestro de la motocicleta en cuestión, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.

Es importante subrayar que la Comisaría Primera de Coronel Suárez ya posee en curso otras investigaciones vinculadas a hechos similares, donde conductores imprudentes realizan maniobras prohibidas que ponen en riesgo la integridad física de terceros y la seguridad vial en general.

Asimismo, en la jornada de hoy:

Personal del Destacamento Santa María procedió al secuestro de una motocicleta Honda Titan 150cc por infracción al artículo 3 de la Ordenanza Municipal 8305.

En Pueblo Santa Trinidad, efectivos policiales llevaron adelante el secuestro de otra motocicleta Honda Titan 150cc, también en infracción al mismo artículo de la ordenanza mencionada.

Estos operativos refuerzan el compromiso de la Policía Comunal, en un trabajo mancomunado con la Secretaria de Seguridad y el centro de Monitoreo de Coronel Suárez en la lucha contra las maniobras imprudentes y las infracciones de tránsito que alteran la convivencia social, generan ruidos molestos, y aumentan el riesgo de accidentes graves.

La institución hace un llamado a la conciencia ciudadana, recordando que la vía pública es un espacio compartido donde cada decisión al conducir puede marcar la diferencia entre preservar la vida o ponerla en peligro. La colaboración de todos es fundamental: respetar las normas de tránsito, evitar el consumo de alcohol al volante, no realizar maniobras indebidas y mantener los vehículos en condiciones reglamentarias son obligaciones que no pueden pasarse por alto.

En este sentido, se informa que se continuará de manera rigurosa con controles de tránsito, alcoholemia, ruidos molestos y escapes modificados, en pos de garantizar tranquilidad, orden y seguridad a los vecinos de todo el distrito.