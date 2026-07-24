“PONETE AL DÍA”

El Banco Provincia lanzó un plan de refinanciación de deudas para Pymes y comercios con la tasa más baja del mercado*

📌 Hasta *36 meses de plazo* con una financiación especial del *25,7%* anual.

📍 Si lo necesitás, podés solicitarlo en cualquier sucursal.

En un contexto nacional signado por las altas tasas de endeudamiento, esta iniciativa se suma al nuevo esquema para que comercios y pymes se pongan al día y que ya permitió realizar más de 75 mil refinanciaciones.