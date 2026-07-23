APREHENSION POR VIOLACION DE DOMICILIO Y DETENCIÓN DE UN CONTRAVENTOR

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez informa los procedimientos llevados a cabo durante los últimos días por personal de las distintas dependencias del distrito.

En primer término, el pasado 18 de julio, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Primera, a raíz de un llamado al servicio de emergencias 101, se constituyó en un domicilio ubicado sobre calle Echeverría al 2100, donde procedió a la aprehensión de Bautista Francisco Suppes (23) y de una adolescente de 17 años, quienes se encontraban en el interior de la vivienda sin poder justificar su presencia. El inmueble pertenece a una persona fallecida y las actuaciones fueron iniciadas a partir de los dichos de un testigo. Se continúan realizando las diligencias tendientes a establecer la posesión actual del domicilio. El aprehendido fue alojado en los calabozos de la dependencia, mientras que la menor fue entregada a sus progenitores. Intervienen la UFIJ N.º 15 y la UFIJ del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

En el marco de los operativos de control vehicular, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Tercera, en la localidad de Santa Trinidad, infraccionó a un masculino mayor de edad quien circulaba en un automóvil Volkswagen Gol Country en infracción al artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y a la Ordenanza Municipal N.º 8305, procediéndose al secuestro del rodado con intervención del Juzgado de Faltas local.

Asimismo, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Primera procedió al secuestro de un motovehículo Honda 110 cc por infracción a la Ordenanza Municipal N.º 8305, artículo 3, debido a poseer escape modificado. El conductor no pudo ser identificado en el momento del procedimiento, interviniendo el Juzgado de Faltas local.

Por otra parte, en Avenida Libertad al 1000 de Santa Trinidad, se infraccionó a un masculini, quien conducía un motovehículo Motomel Skua 150 cc incumpliendo los artículos 40 incisos A, B y C de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. En consecuencia, se procedió al secuestro del rodado, con intervención del Juzgado de Faltas local.

Finalmente, durante recorridas preventivas realizadas el 19 de julio, personal de Rondín de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Primera procedió, en la intersección de Avenida Alsina y Belgrano, a la detención de César Villarreal (32) por infracción a los artículos 72 y 74 inciso A de la Ley Provincial N.º 8031. El contraventor quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la autoridad competente.

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez continúa desarrollando operativos preventivos y de control en todo el distrito, con el objetivo de fortalecer la seguridad y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.