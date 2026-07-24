El cine volvió a ser un éxito… ¡y la próxima semana hay otra función gratuita!

La sala llena de familias fue el mejor reflejo de lo que fue una tarde inolvidable de cine organizada por la Gestion de Gobierno Municipal para que las familias disfruten en estas vacaciones de invierno.

Y porque cuando una propuesta gusta, ¡hay que repetirla!, la próxima semana vuelve el cine gratuito con una nueva película para seguir disfrutando en familia.

Muy pronto se anunciarán el día, el horario y el film elegido. ¡Preparate para otra tarde de cine, diversión y pochoclos!