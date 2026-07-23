¿CUÁNTO CAMBIARÍA TU VIDA SI APRENDIERAS A COMPRENDER TUS EMOCIONES?

En este taller vas a encontrar un espacio para detenerte, escucharte y descubrir nuevas herramientas para vivir con mayor bienestar.

A lo largo de cuatro encuentros, combinaremos conceptos sencillos con dinámicas participativas, ejercicios prácticos y momentos de intercambio grupal que permitirán reconocer nuestras emociones, comprender el mensaje que traen y desarrollar herramientas para gestionarlas de una manera más saludable.

A través de:

🌱 Dinámicas vivenciales

🧠 Conceptos claros y sencillos

💬 Espacios de reflexión e intercambio

❤️ Herramientas prácticas para aplicar en la vida cotidiana

Más que un taller, será una experiencia de autoconocimiento. Un espacio para detenernos, mirar hacia adentro, comprender cómo nuestras emociones influyen en la forma en que vivimos y descubrir nuevas herramientas para relacionarnos con nosotros mismos y con los demás de una manera más consciente. Nuestras emociones influyen en la forma en que pensamos, nos relacionamos y tomamos decisiones. Aprender a gestionarlas es abrir la puerta a una vida con más equilibrio, bienestar y libertad.

🌸 Regalate este tiempo para vos. Las emociones no se controlan, se comprenden. Y cuando aprendemos a comprenderlas, también transformamos nuestra manera de vivir.