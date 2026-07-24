*Juegos Bonaerenses: continúa la etapa local*

Siguen desarrollándose las competencias correspondientes a la etapa local de los Juegos Bonaerenses, con una destacada participación de vecinos y vecinas del distrito en las distintas disciplinas deportivas y recreativas.

Últimos resultados:

Pentatlón Femenino

1° Carmen López – Mirta Sphan

2° María Isabel Navarro – María Rosa Barisone

3° Teresita Kessler – Viviana López

4° María Rosa Dewald – Susana Cabello

Pentatlón Masculino

1° Juan Detzel – Rubén Pascual

2° Orlando Benítez – Ángel Schamberger

3° Alfredo Costa – Rubén Richi

BOCHAS FEMENINO

1° Teresa Luna – Mónica Dos Santos

3° María Gutiérrez – Adriana Montenegro

BOCHAS INTERGENERACION

1° Pedro Sánchez – Abel Funes

2° Rubén Stremel – Julieta Mansilla

3° Teresa Luna – Benjamín Sauer

Burako:

1) Carmen Benitez.

2) Juan Detzel.

3) Mercedes Steimbach.

4) Raquel Uranga.

Damas

1) Eduardo Gallo

2) Aldo Pach

3) Juan Detzel

Padel Femenino

1) Marisa Hoffman – Teresa Fappiani

2) Graciela Gatto – Silvia SuppesOrlando Benítez

Cabe destacar que los ganadores en las distintas disciplinas de nuestra localidad y Huanguelen jugarán una final local el día lunes 3 de agosto, para dirimir quienes nos representarán en la etapa regional.