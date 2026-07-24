Siguen desarrollándose las competencias correspondientes a la etapa local de los Juegos Bonaerenses, con una destacada participación de vecinos y vecinas del distrito en las distintas disciplinas deportivas y recreativas.
Últimos resultados:
Pentatlón Femenino
1° Carmen López – Mirta Sphan
2° María Isabel Navarro – María Rosa Barisone
3° Teresita Kessler – Viviana López
4° María Rosa Dewald – Susana Cabello
Pentatlón Masculino
1° Juan Detzel – Rubén Pascual
2° Orlando Benítez – Ángel Schamberger
3° Alfredo Costa – Rubén Richi
BOCHAS FEMENINO
1° Teresa Luna – Mónica Dos Santos
3° María Gutiérrez – Adriana Montenegro
BOCHAS INTERGENERACION
1° Pedro Sánchez – Abel Funes
2° Rubén Stremel – Julieta Mansilla
3° Teresa Luna – Benjamín Sauer
Burako:
1) Carmen Benitez.
2) Juan Detzel.
3) Mercedes Steimbach.
4) Raquel Uranga.
Damas
1) Eduardo Gallo
2) Aldo Pach
3) Juan Detzel
Padel Femenino
1) Marisa Hoffman – Teresa Fappiani
2) Graciela Gatto – Silvia SuppesOrlando Benítez
Cabe destacar que los ganadores en las distintas disciplinas de nuestra localidad y Huanguelen jugarán una final local el día lunes 3 de agosto, para dirimir quienes nos representarán en la etapa regional.
*Juegos Bonaerenses: continúa la etapa local*
Siguen desarrollándose las competencias correspondientes a la etapa local de los Juegos Bonaerenses, con una destacada participación de vecinos y vecinas del distrito en las distintas disciplinas deportivas y recreativas.
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