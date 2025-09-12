VUELVE EL FÚTBOL DE LA LIGA REGIONAL

Se reanuda este domingo el torneo Clausura en la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez luego de 20 días sin actividad tras las suspensiones por lluvias del domingo 31 de agosto y las elecciones del pasado domingo 7 de septiembre.

Primera masculino y Reserva

Zona “A”: El Progreso vs. Club Sarmiento; Peñarol de Pigüé vs. San Martín de Santa Trinidad y Racing Club vs. Independiente de San José. Libre: San Martín de Carhué.

Zona “B”: Puan F. Club vs. Empleados de Comercio; Peñarol de Guaminí vs. Atlético Huanguelén y Deportivo Sarmiento vs. Tiro Federal de Puan. Libre: Blanco y Negro.

Zona “C”: Unión Pigüé vs. Automoto; Unión de Tornquist vs. Boca Juniors e Independiente de Rivera vs. Deportivo Argentino. Libre: Deportivo Rivera.

Posiciones Primera masculino

Zona “A”

El Progreso 12

San Martín (C) 7

Club Sarmiento 6

Racing Club 6

Peñarol de Pigüé 3

Independiente (SJ) 1

San Martín (ST) 0

Zona “B”

E. de Comercio 7

Tiro Federal (P) 6

D. Sarmiento 5

Peñarol (Guaminí) 4

Puan F. Club 3

A. Huanguelén 2

Blanco y Negro 2

Primera femenino

Por otro lado, el cronograma en Primera femenino responde al siguiente detalle:

Zona “A”: San Martín de Carhué vs. Boca Juniors; El Progreso vs. Club Sarmiento; Peñarol de Pigüé vs. San Martín de Santa Trinidad y Racing Club vs. Independiente de San José.

Zona “B”: Deportivo Argentino vs. Blanco y Negro; Puan F. Club vs. Empleados de Comercio y Deportivo Sarmiento vs Automoto. Libre: Peñarol de Guaminí.

Posiciones Primera femenino

Zona “A”

Club Sarmiento 12

Peñarol de Pigüé 7

San Martín (C) 7

Independiente (SJ) 7

Boca Juniors 6

Racing Club 4

San Martín (ST) 3

El Progreso 0

Zona “B”

Peñarol (Guaminí) 10

Automoto 8

E. de Comercio 6

D. Argentino 3

Blanco y Negro 3

Puan F. Club 2

D. Sarmiento 1