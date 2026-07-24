ARTICULACIÓN REGIONAL

El intendente Ricardo Moccero firmó un convenio de colaboración con la Unión Industrial de Bahía Blanca, consolidando una agenda de trabajo conjunto orientada a promover el desarrollo productivo, fortalecer el sector industrial y generar nuevas oportunidades para el empleo y la inversión.

La firma de este acuerdo es el resultado del trabajo sostenido que viene desarrollando la subsecretaria de Producción y Empleo, Fiorella Guarnieri junto a la jefa del área, María José Cabrera, impulsando vínculos estratégicos con instituciones y actores del sector productivo para generar nuevas oportunidades de crecimiento para Coronel Suárez y toda la región.

Este convenio permitirá avanzar en acciones de cooperación, capacitación y vinculación institucional que potencien la competitividad de las empresas, fortalezcan el entramado productivo local y promuevan el crecimiento de sectores estratégicos como la industria, el turismo y las economías regionales.

Tras la firma del convenio, se desarrolló una reunión de trabajo con emprendedores y empresarios locales, en la que se abordaron estrategias para potenciar sus proyectos e integrarlos a planes de desarrollo productivo regional. El encuentro permitió intercambiar experiencias, detectar oportunidades de articulación y fortalecer los vínculos entre el sector privado, la Unión Industrial y el Municipio.

Con esta alianza, Coronel Suárez se incorpora a una red de articulación regional que, apuesta al trabajo conjunto entre el sector público y privado como motor del desarrollo, impulsando más oportunidades para las PyMEs, la producción, el empleo y el crecimiento sostenible de toda la región.

Por parte de la Unión Industrial de Bahía Blanca participó Marcela Guerra, directora Institucional, Martín Goslino director del Centro de Estudios Económicos, Lucía Kuntz coordinadora de RSE, Ximena Funes coordinadora del espacio Pyme, Mariana Rábago asistente de Dirección Ejecutiva.