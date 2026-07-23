El Grupo de Teatro Arriba el Telón presenta “Arco Iris a la Obra”

El próximo 13 de Agosto en el Cine Teatro Italia, habrá cuatro funciones 2 por la mañana 8 y 30 hs y 10 y 30 hs.

y dos por la tarde 13 y 30 hs y 15 y 30 hs. . Las entradas tendrán un valor de $3000.

En conferencia de prensa en el Instituto Cultural las integrantes del elenco que está compuesto por Graciela Schneider, Claudia Schetizner, Gladys Zubeldia, brindaron detalles de la obra que presentara Oscar Rekofki con Graciela Schneider y Gladys Zubeldia, volveran a presentarla nuevamente, completando el elenco Ernesto Figueroa.