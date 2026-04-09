GRUPO CORTADERAS DE CORONEL SUÁREZ

La Red de Turismo Rural de la Provincia de Buenos Aires es la unión de pequeños y medianos productores agropecuarios y prestadores de servicios que ofrecen propuestas de turismo rural atendidas por sus propios dueños.

Se concentran en un mismo entorno geográfico ubicado en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires.

El asociativismo, la cooperación, la asistencia técnica y capacitación se enlazan con el propósito de fortalecer y difundir las propuestas de turismo rural como diversificación de la actividad primaria.

La familia rural comparte con los visitantes su vida cotidiana, sus tradiciones, su entorno y su paisaje contribuyendo a la valorización de la identidad territorial y tejiendo una red de emprendedores que buscan posicionarse paulatinamente en un mercado en constante dinamismo.

Las propuestas generadas desde los establecimientos abarcan diferentes rubros, de servicios, como alojamiento, gastronomía, actividades recreacionales en diferentes modalidades y productos entre los que figuran agroalimentos, productos regionales y artesanías.

En este contexto los integrantes de la Red realizan una vez por año un Encuentro Regional, rotando los destinos.

Este año el Grupo Cortaderas TR, de Coronel Suárez será el anfitrión del 16° Encuentro, realizándose una jornada de capacitación el día 11 de abril, en los establecimientos de Cortaderas TR. Por la mañana en Mora Blanca, Pasman, para luego en horas de la tarde trasladarse a La Tranca, Cura Malal, para finalizar la jornada de un nuevo reencuentro.