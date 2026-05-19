¡Porque la hinchada lo pidió… llega la 2° Jornada de Cambio de Figuritas del Álbum FIFA Mundial 2026!

Después del gran encuentro que reunió a chicos, familias y fanáticos del álbum, volvemos a encontrarnos para seguir completando figuritas, compartir la pasión y disfrutar una tarde distinta ⚡

📅 Viernes 22 de mayo

🕔 De 17:00 a 19:00 hs

📍 Mercado Municipal de las Artes

Traé tu álbum, tus repetidas y preparate para una tarde de intercambio, fútbol, amistad y mucha emoción mundialista 🌍🔥

🎟️ Actividad libre y gratuita.