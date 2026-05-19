DETUVIERON A UN JOVEN DELINCUENTE, POR VARIOS HURTOS EN LA CIUDAD

En un procedimiento llevado a cabo el pasado 18 de mayo de 2026, alrededor de las 14:40 horas, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Primera hizo efectiva una orden de detención sobre Fausto Ezequiel Andrade (21 años), en inmediaciones de calle Alem al 100 de esta ciudad.

La medida judicial había sido dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de una causa que investiga los delitos de daño y amenazas agravadas por el empleo de arma impropia (hechos 1 y 2), además de múltiples hechos de hurto (hechos 3, 4, 5 y 6), todo ello bajo la figura de concurso real de delitos.

La concreción de esta detención representa el avance de una investigación judicial vinculada a reiterados hechos delictivos, permitiendo poner al imputado a disposición de la Justicia para continuar con el proceso correspondiente.

El detenido permanece alojado en dependencia policial, a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Venta ambulante sin autorización y secuestro de mercadería

El pasado 15 de mayo de 2026, en la intersección de avenida Sixto Rodríguez y Urquiza, personal policial labró infracción por incumplimiento a la Ordenanza Municipal N° 7477, artículo 3°, a un hombre de 45 años, no residente, quien realizaba venta ambulante sin autorización. Asimismo, se procedió al secuestro de distintos elementos vinculados a la actividad. Interviene el Juzgado de Faltas local.

Aprehensión por desobediencia a medida cautelar

El 17 de mayo de 2026, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de una mujer de 30 años tras constatar el incumplimiento de una medida cautelar vigente dictada a favor de un hombre residente de esta ciudad. Interviene la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.