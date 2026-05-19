INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD

Se informa a la comunidad que la presencia de agua sobre avenida Casey y San Martín, se debe a tareas de bombeo y limpieza del pozo de agua.

Los trabajos forman parte de tareas de mantenimiento y optimización del servicio, y se estima que finalizarán hoy alrededor de las 18:00 horas.

Se solicita circular con precaución por el sector.