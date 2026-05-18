Jornada de integración y atletismo entre Coronel Suárez y General La Madrid

Durante la mañana del sábado 16, la Escuela Municipal de Atletismo de Coronel Suárez viajó a General La Madrid para participar de un encuentro recreativo y deportivo junto a jóvenes atletas de esa localidad.

🤗🥐La jornada comenzó con un desayuno compartido, generando un primer espacio de encuentro e integración entre los chicos y chicas de ambos distritos. Luego, se realizaron distintas actividades y juegos pensados para fomentar el compañerismo, conocerse y disfrutar del deporte en equipo.

🏃🍔Al mediodía, todos compartieron un almuerzo y, posteriormente, se llevaron adelante diferentes pruebas atléticas, entre ellas carreras de 1500, 400, 200, 100, 80 y 60 metros.

🙌Más allá de lo deportivo, el encuentro permitió fortalecer vínculos, generar nuevas amistades y vivir una experiencia enriquecedora para todos los participantes, quienes disfrutaron de una jornada llena de compañerismo y diversión.

👍💯La direccion de Deportes de Coronel Suárez, agradeció especialmente a los profesores de General La Madrid por la excelente predisposición, la organización y las comodidades brindadas durante toda la actividad.