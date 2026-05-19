Capacitación gratuita para clubes y entidades deportivas

La Dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez invita a participar de la jornada “Gestión y Profesionalización de Entidades Deportivas”, una propuesta pensada para brindar herramientas concretas para el crecimiento, la organización y el fortalecimiento de los clubes.

Durante el encuentro se abordarán temas como:

✔️Gestión institucional

✔️Organización y roles

✔️Administración económica

✔️Desarrollo y crecimiento

✔️Mejora continua en clubes

🙋‍♂️La capacitación estará a cargo de Oscar Sacheri, de Gesta Consultora Deportiva.

📌Jueves 4 de junio 19:30 a 21:30 hs

Salón de Usos Múltiples del Palacio Municipal

Av. Alsina 150 – Coronel Suárez Entrada libre y gratuita

📎Dirigido a directivos, estudiantes y todas las personas interesadas en adquirir herramientas de gestión y dirección de entidades deportivas.