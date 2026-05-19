La Dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez invita a participar de la jornada “Gestión y Profesionalización de Entidades Deportivas”, una propuesta pensada para brindar herramientas concretas para el crecimiento, la organización y el fortalecimiento de los clubes.
Durante el encuentro se abordarán temas como:
✔️Gestión institucional
✔️Organización y roles
✔️Administración económica
✔️Desarrollo y crecimiento
✔️Mejora continua en clubes
🙋♂️La capacitación estará a cargo de Oscar Sacheri, de Gesta Consultora Deportiva.
📌Jueves 4 de junio 19:30 a 21:30 hs
Salón de Usos Múltiples del Palacio Municipal
Av. Alsina 150 – Coronel Suárez Entrada libre y gratuita
📎Dirigido a directivos, estudiantes y todas las personas interesadas en adquirir herramientas de gestión y dirección de entidades deportivas.
Capacitación gratuita para clubes y entidades deportivas
La Dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez invita a participar de la jornada “Gestión y Profesionalización de Entidades Deportivas”, una propuesta pensada para brindar herramientas concretas para el crecimiento, la organización y el fortalecimiento de los clubes.
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