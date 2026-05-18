Cultura regional: avanzan en una agenda común para fortalecer políticas culturales en el territorio

Con el objetivo de consolidar una agenda cultural articulada y con mirada regional, el pasado viernes se llevó adelante un importante encuentro que reunió a directores de Cultura y referentes culturales de distintas localidades de la región.

🗣️La jornada, organizada por la Dirección de Gestión Cultural de Coronel Suárez, permitió generar un espacio de intercambio, planificación y articulación entre los distintos distritos, con el propósito de impulsar políticas culturales sostenidas y propuestas conjuntas que fortalezcan el desarrollo cultural en cada comunidad.

📍Uno de los principales ejes del encuentro fue avanzar en acciones coordinadas bajo una mirada de regionalización, promoviendo el trabajo colectivo entre municipios y referentes culturales del territorio.

👥El encuentro contó además con el acompañamiento del Jefe de Gabinete Mauro Moccero, quien destacó la importancia de construir agendas comunes que permitan potenciar las políticas públicas culturales desde una perspectiva integral y territorial.

✒️Durante la jornada, cada localidad presentó los programas y proyectos culturales que viene desarrollando, generándose además un espacio de diálogo sobre nuevas iniciativas, herramientas de gestión y propuestas de articulación regional.

✋Este primer encuentro marca el inicio de un trabajo conjunto que buscará sumar a otros distritos, fortaleciendo la cultura como herramienta de identidad, integración y desarrollo para toda la región.