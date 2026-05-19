Celebremos juntos el 216° aniversario de la Revolución de Mayo

Este 25 de Mayo nos invita a encontrarnos como comunidad para compartir una jornada cargada de historia, identidad, música, tradición y sentimiento patrio.

✔️10:30 hs. acto oficial en la Plaza “Domingo N. Moccero”, con la participación de la Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier”.

✔️11:15 hs. desfile cívico institucional sobre calle Juramento.

✔️12:00 hs. gran peña folclórica, con entrada libre y gratuita, junto a artistas locales en el Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Belgrano.

👨‍👩‍👧‍👦Invitamos a toda la comunidad a acercarse, acompañar y vivir juntos una hermosa jornada patria, en familia y con nuestras instituciones.