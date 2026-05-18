Más de 500 familias ya accedieron a su terreno: ahora llega una nueva oportunidad para San José

Los días 21 y 22 de mayo, de 9 a 13 horas, estará abierta la inscripción para el sorteo de terrenos en la Biblioteca Sankt Joseph’s de Pueblo San José (Pringles y French).

La Gestión Municipal encabezada por el Intendente Ricardo Moccero continúa impulsando políticas habitacionales que acompañan el sueño de muchas familias de acceder a su lote para construir su hogar.

📌 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

✔ Fotocopia del DNI de todo el grupo familiar

✔ Fotocopia de actas de nacimiento del grupo familiar

✔ Si no sos oriundo de San José: documentación que acredite residencia en la localidad por más de 10 años

✔ Si sos descendiente de oriundos de San José pero residís fuera del pueblo: presentar acta de nacimiento de los progenitores

📄 COMPROBANTE DE INGRESOS

• Recibo de sueldo (trabajadores en relación de dependencia)

• Constancia de inscripción (monotributo o autónomos)

• En caso de no contar con ingresos en blanco: se tomará declaración jurada de ingresos

📝 Además, se deberá presentar una nota dirigida al Intendente Ricardo Moccero explicando la situación familiar y laboral, justificando la posibilidad de construir en el plazo establecido por las normativas locales.

⚠ IMPORTANTE

• Toda la documentación deberá presentarse en fotocopia (NO ORIGINAL)

• Adjuntar copia del contrato de alquiler y constancia de CUIL

• Es condición NO SER TITULAR ni POSEEDOR de bienes inmuebles

• En caso de resultar beneficiario del sorteo, el pre-adjudicatario deberá abonar $2.900.000 en concepto de primer adelanto