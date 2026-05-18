¡El rock volvió a sonar fuerte en Coronel Suárez!

El Mercado Municipal de las Artes fue música, amigos y mucho rock &roll en una nueva edición de Suárez Rock.

🎊🔔Espectacular jornada con la presencia de reconocidas bandas locales y de la región: Bellota Rock, Un Año de Likes, Drink Team, Ron Doberto, Bulldozer Blues Band e Instinto DC,.

🍻🥪También hubo patio cervecero y propuestas gastronómicas a cargo de instituciones locales.