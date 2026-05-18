Concierto Sinfónico Patrio de la Orquesta de Jóvenes y Adultos de la EMMCoS

El próximo lunes 25 de mayo, en el marco de los festejos por el Día de la Patria, la Orquesta de Jóvenes y Adultos de la EMMCoS ofrecerá un concierto sinfónico dedicado al cancionero popular argentino.

📌La propuesta recorrerá distintas obras representativas de nuestra música, en un encuentro pensado para celebrar la identidad cultural y compartir la música con toda la comunidad. Además, el concierto marcará el debut de varios integrantes de la orquesta, constituyéndose en una experiencia muy especial tanto para los músicos como para el público.

🏠El evento se llevará a cabo en el salón de la Sociedad Alemana de Socorros Mutuos Unión de Coronel Suárez, ubicado en calle Sarmiento 153, frente a la Plaza San Martín.

🕡 Horario: 18:30 hs

🎟️ Entrada libre y gratuita

👭Invitamos a toda la comunidad a participar y disfrutar de esta propuesta artística y cultural en una fecha tan significativa para nuestro país.