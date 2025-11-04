Orgullo suarense en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025

El Consejo de Personas Mayores, dependiente de la Gestión de Gobierno Municipal encabezada por el Intendente Ricardo Moccero, realizó la entrega de certificados a los representantes locales que participaron en la instancia Final Provincial de los Juegos Bonaerenses, realizada en Mar del Plata durante el mes de octubre.

>💯El encuentro tuvo lugar en la Sala Bicentenario, y la presencia del Director del Consejo de Personas Mayores Osvaldo Lezica y el secretario de Gobierno Gastón Duarte.

💬 “El deporte, la amistad y la superación personal son pilares de una comunidad viva y unida. Felicitamos a todos los representantes suarenses que dejaron su huella en Mar del Plata y demostraron, una vez más, el valor de nuestras políticas públicas de integración y envejecimiento activo”, destacó el secretario de Gobierno Gastón Duarte

Durante la jornada se destacó la excelente performance de los competidores suarenses, quienes, con esfuerzo, pasión y compromiso, dejaron bien alto el nombre del distrito:

🏅 Orientación Femenino: María Elena Schroh y Elsa Moreno (instructor Prof. Nicolás Roth). Obtuvo su cuarta medalla de oro consecutiva, un logro histórico para el distrito.

🏅 Fútbol Tenis Categoría B: Hugo Uranga, Gaspar Elorriaga y Hugo Elorriaga (DT Prof. Nicolás Hernández). Consiguieron la medalla de oro, luego de haber obtenido bronce en 2022 y 2023.

🏅 Pádel Femenino: Teresa Fappiani y Marisa Hoffman (coach Patricia Roldán). Alcanzaron su segunda medalla de oro consecutiva y venían de obtener un subcampeonato nacional en Rosario.

🥉 Fútbol Tenis Intergeneracional: Alfredo Gebel y Santino Bargas Torres (DT Prof. Nicolás Hernández). Lograron medalla de bronce en esta nueva categoría que promueve el vínculo entre generaciones.

🏐 NewCom Categoría B: Osvaldo Díaz, Daniel Wainbender, Carlos Rubio, Carmen López, Juan Ratto, Hilda Pertierra, Mirta Sphan, Cristina Mariani, Susana Khun, Florencio Díaz y Carlos Stroh (a cargo de Carlos Schwab y Prof. Josefina Abot). Obtuvieron un meritorio cuarto puesto, compitiendo con equipos de altísimo nivel.

🎯 Sapo Intergeneracional: Alicia Nasca y Bautista Grossi lograron cuarto puesto, destacándose por su espíritu familiar, al tratarse de abuela y nieto, ejemplo de unión y participación.

✴️También representaron a Coronel Suárez:

María de los Ángeles Paladino y Nora Mazzucco (Caminata Regularizada); Alberto Gatto y María Elena Errobidart (Natación); Raúl y Gabriel Bortolas (Tejo Intergeneracional); Carmen Fogel (Tenis de Mesa); Luis Romano (Pesca); Juan Gasteneguy y Norberto Lora (Pádel Masculino); Elisa Cabrera y Mónica Muñoz (Bochas Femenino); Carlos Busseto (Taba); Pablo Bertinat y Hugo Canutti (Orientación Masculino); Aurelio Wesner e Iván Safenreiter Wagner (Orientación Intergeneracional); y Ana Díaz (Bonaerenses en Carrera).

Asimismo, se reconoció a Liliana Santarelli, agente y coordinadora del Complejo de Tejo Municipal, quien participó como árbitro en la Final Provincial, representando con orgullo a nuestro distrito por su compromiso y trayectoria.

✳️Desde la Gestión de Gobierno, se destacó que muchas de las disciplinas premiadas —como Fútbol Tenis, Orientación, Caminata Regularizada, NewCom y Tejo— se desarrollan durante todo el año en el marco de los talleres municipales, impulsados como política pública de inclusión, bienestar y participación activa de las personas mayores.