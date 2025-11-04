JORNADA DE “DESCACHARRADO”

Coronel Suárez se suma a la Jornada Provincial de Descacharrado❌

➡️Con el objetivo de prevenir la reproducción del mosquito transmisor del dengue, la Gestión de Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Salud, se suma a la Jornada Provincial de Descacharrado, una acción conjunta impulsada desde el Ministerio de Salud bonaerense.

📍Cronograma por localidad:

JUEVES 6 de NOVIEMBRE:

📍 Coronel Suárez y Santa Maria

La recoleccón será en horas del mediodía. Se solicita a los vecinos sacar los recipientes en desuso durante la mañana.

📍 Pasman

La recolección será en horas de la tarde. Se solicita a los vecinos sacar los recipientes en desuso al mediodía.

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

📍 Coronel Suárez: La recoleccón será en horas del mediodía. Se solicita a los vecinos sacar los recipientes en desuso durante la mañana.

📍 Curumalal: La recoleccón será en horas del mediodía. Se solicita a los vecinos sacar los recipientes en desuso durante la mañana.

📍 Villa La Arcadia: La recoleccón será en horas del mediodía. Se solicita a los vecinos sacar los recipientes en desuso durante la mañana.

‼️Se solicita a los vecinos y vecinas sacar los cacharros en bolsas y de manera ordenada, para facilitar el trabajo de los recolectores y garantizar la correcta disposición de los residuos.

💧 Recordá:

🔹El mosquito Aedes aegypti solo necesita agua quieta para dejar sus huevos y reproducirse.

🔹Cualquier recipiente que acumule agua —botellas, latas, macetas, cubiertas, bebederos de animales o floreros— puede convertirse en un criadero.

🔹No se cría en lagos, ríos ni piletas donde el agua se mueve o tiene exposición al sol.

✅ Recomendaciones:

🔹Colocá boca abajo los recipientes que no uses o eliminá los que no sirvan.

🔹Evitá que se acumule agua en las cubiertas.

🔹Tapá bien los tanques de agua.

🆗Entre todos y con acciones simples, podemos prevenir el dengue y cuidar la salud de nuestra comunidad.