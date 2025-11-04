La 4° edición del Ñam fue una verdadera fiesta gastronómica y artística en el Mercado Municipal de las Artes

Un fin de semana a pleno sabor y encuentro vivió la comunidad suarense en la cuarta edición de la Feria Gastronómica Gourmet Ñam, que una vez más se consolidó como un espacio de disfrute, creatividad y excelencia en el Mercado Municipal de las Artes.

👫Vecinos y visitantes pudieron degustar exquisitas propuestas gastronómicas de emprendedores locales, quienes presentaron sus productos con calidad y dedicación. Además, se realizaron masterclass, catas con especialistas de cerveza artesanal suarense y participaron los alumnos de la carrera de Gastronomía del Instituto de Formación Docente y Técnica N°48, quienes demostraron todo lo aprendido trasladando su formación al contacto directo con el público.

✍️Desde la Gestión de Gobierno Municipal, encabezada por el Intendente Ricardo Moccero, seguimos impulsando este tipo de acciones que fortalecen la articulación entre el Estado Municipal y el sector privado, generando oportunidades para nuestros emprendedores, visibilizando su talento y promoviendo el desarrollo local.

🍴🍺La feria Ñam no solo es sinónimo de buena comida, sino también de arte, cultura y comunidad, gracias a la participación de artistas locales que, con su música y creatividad, hicieron de la jornada un paseo elegido por todos los suarenses.