Noche de Folklore en Artemio Gramajo

Este viernes 24 de abril desde las 21 hs te invitamos a vivir una noche distinta, llena de música, emoción y raíces.

Llega “Che Dúo” con un repertorio folklórico para disfrutar bien de cerca, en el clima cálido e íntimo de Artemio Gramajo.

🎶 Un espectáculo al sobre, para compartir, sentir y dejarse llevar por las canciones.

Vení a pasar un momento hermoso, con buena música y la calidez de siempre.

📲 Reservas: 2926 41 9193