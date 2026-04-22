“Gobernar no es solo decidir, sino informar y rendir cuentas”

Lo dijo la senadora Nerina Neumann durante su participación en la jornada “Ideas para una Reforma Política en la Provincia”, actividad fue organizada en conjunto por los bloques legislativos de UCR + Cambio Federal y la Coalición Cívica ARI. El encuentro concluye este martes con el debate sobre autonomía municipal.

La senadora provincial Nerina Neumann participó de la jornada “Ideas para una Reforma Política en la Provincia”, desarrollada en el Auditorio Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, donde se abordaron distintos ejes vinculados a la modernización institucional, la calidad democrática y el fortalecimiento de las reglas de funcionamiento del sistema político.

La actividad fue organizada en conjunto por los bloques legislativos de UCR + Cambio Federal y la Coalición Cívica ARI, presididos en la Cámara de Diputados por Diego Garciarena y Andrés De Leo, quienes impulsaron este espacio de debate plural con especialistas, dirigentes y legisladores.

Durante la primera jornada se realizaron paneles sobre Boleta Única, Elecciones PASO y Acceso a la Información Pública, mientras que este lunes continuará con un nuevo encuentro dedicado a Autonomía Municipal, otro de los temas centrales de la agenda institucional bonaerense.

En el panel sobre Acceso a la Información Pública, moderado por Neumann, participaron la diputada nacional Karina Banfi, una de las impulsoras de la Ley Nacional 27.275; la diputada provincial Romina Braga; y el analista político Carlos Germano.

Al respecto, la legisladora bonaerense sostuvo que “la política también debe animarse a debatir cómo mejorar sus instituciones y cómo reconstruir confianza con la sociedad”.

“El acceso a la información pública no es solo un derecho. También es una herramienta concreta para acercar el Estado a la gente y fortalecer la democracia”, expresó.

Asimismo, destacó que la Provincia de Buenos Aires “todavía tiene desafíos pendientes para avanzar hacia estándares modernos de transparencia, datos abiertos y acceso ciudadano a la información”.

“Gobernar no es solo decidir. También es informar y rendir cuentas. Si queremos una política más cercana y mejores instituciones, necesitamos reglas claras y un Estado más abierto”, agregó.

Neumann también valoró la convocatoria de la jornada y el impulso de una agenda reformista dentro de la Legislatura bonaerense. “Mientras muchas veces la discusión pública queda atrapada en la coyuntura, estos espacios permiten pensar la Provincia que viene, con instituciones más modernas, eficientes y transparentes”, señaló, para finalizar diciendo que “la ciudadanía cambió y exige otra relación con la política. Hoy la gente quiere saber, participar y controlar. La política inteligente no le teme a eso: lo promueve”.

Participaron de las jornadas, además de los expositores, el senador nacional Maximiliano Abad, la diputada nacional Silvia Lospennato, el exdirector nacional electoral Alejandro Tullio, el analista Diego Armesto, el ex intendente Esteban Reino, el ex senador Pablo Barrena y el periodista Oscar Pagni, entre otros referentes.