El doctor Mauro Lefevre y el especialista Eduardo Hocsman encabezaron intervenciones de máxima complejidad en el Hospital Raúl Caccavo

Se realizaron con éxito cuatro intervenciones de alta complejidad en otología, destinadas a pacientes de Coronel Suárez y la región, consolidando al nosocomio como un verdadero centro de referencia médico-quirúrgico regional.

🤚Las cirugías estuvieron a cargo del médico otorrino Mauro Lefevre, junto al reconocido especialista Eduardo Hocsman, referente nacional e internacional en otología y ex jefe del Sector de Otología y Director del Programa de Implantes Cocleares del Hospital de Clínicas “José de San Martín”. Su presencia en nuestra ciudad no solo jerarquiza el sistema de salud local, sino que evidencia el nivel de articulación y trabajo en red que impulsa la gestión.

👥El equipo que acompañó las intervenciones estuvo integrado por el médico anestesista Aurelio Saucedo, la instrumentadora Belén Bachmann, la técnica anestesista Ana Paula Beck y la enfermera Antonella Gottfried, quienes, con profesionalismo y compromiso, hicieron posible cada procedimiento.

🏥“Tenemos en Coronel Suárez un hospital que cumple con todas las condiciones para realizar cirugías de alta complejidad de oído”, remarcó el doctor Mauro Lefevre quien agradeció la presencia del doctor Hocsman.

🙋‍♂️Por su parte, Eduardo Hocsman fue contundente al valorar la infraestructura y el recurso humano del Hospital “Doctor Raúl Caccavo”.

🗣️“Operar en este hospital es un placer. Cuenta con todo lo necesario para este tipo de cirugías. El equipo es de primera y el nivel del hospital es excelente”.

Además, el especialista remarcó la importancia de la prevención auditiva, advirtiendo sobre el aumento de casos en jóvenes por exposición a sonidos intensos: el daño auditivo es irreversible, por lo que recomendó el uso de protección en recitales, evitar la cercanía a parlantes y el uso responsable de auriculares.

‼️Este importante avance es posible gracias a la decisión política de invertir en salud pública, fortaleciendo la infraestructura, el equipamiento y la formación de equipos profesionales, posicionando al Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo” como un espacio preparado para resolver prácticas de alta complejidad sin necesidad de derivaciones.

💯Una vez más, la salud pública de Coronel Suárez demuestra que, con inversión, decisión y equipos comprometidos, es posible brindar respuestas concretas y de calidad a vecinos y vecinas de toda la región. 📷Fotos: gentileza La Nueva Radio Suárez