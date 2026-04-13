La Subcomisión de Patín de “El Progreso” se quedó con el premio “Juan Carlos Heumann”

Una vez más, la 5° edición de la Peatonal Criolla fue mucho más que un evento: fue identidad, tradición y comunidad en estado puro. Con el Paseo del Riel colmado de familias, música y alegría, 16 instituciones de todo el distrito dejaron todo en cada fuego, compitiendo con pasión y orgullo.

🏆 Ganadores:

🥇 “El Progreso” de Santa María – Hernán Zaniuk y Federico Dietz

🥈 Jardín 907 de Huanguelén – Gastón Schmitz y Julio Popp

🥉 Club Independiente de Pueblo San José – Darío Andes y Carlos Keseler

💰 El primer premio fue de $1.000.000, pero el verdadero valor estuvo en cada institución, en cada comisión, en cada vecino que trabaja todos los días para sostener y hacer crecer nuestra comunidad.

👏 Gracias a todas las instituciones de Cura Malal, Huanguelén, Pueblos Alemanes y Coronel Suárez por ser parte de esta gran fiesta y a los jurados: Juan Hippener, Antonio Resch, Roberto “Villa” Streitenberger.

🎶 Y un reconocimiento especial a los grupos folclóricos, bandas y artistas que llenaron de música, danza y emoción cada rincón de la peatonal.

🗣️ “En esta Peatonal, no importa quién gane: importa el esfuerzo, el compromiso y el corazón que cada institución pone para salir adelante”, destacó el Jefe de Gabinete Mauro Moccero y agregó “porque esta fiesta tiene algo único:tiene asado, tiene mate, tiene empanadas…pero sobre todo, tiene el orgullo de ser suarenses