Una vez más, la 5° edición de la Peatonal Criolla fue mucho más que un evento: fue identidad, tradición y comunidad en estado puro. Con el Paseo del Riel colmado de familias, música y alegría, 16 instituciones de todo el distrito dejaron todo en cada fuego, compitiendo con pasión y orgullo.
🏆 Ganadores:
🥇 “El Progreso” de Santa María – Hernán Zaniuk y Federico Dietz
🥈 Jardín 907 de Huanguelén – Gastón Schmitz y Julio Popp
🥉 Club Independiente de Pueblo San José – Darío Andes y Carlos Keseler
💰 El primer premio fue de $1.000.000, pero el verdadero valor estuvo en cada institución, en cada comisión, en cada vecino que trabaja todos los días para sostener y hacer crecer nuestra comunidad.
👏 Gracias a todas las instituciones de Cura Malal, Huanguelén, Pueblos Alemanes y Coronel Suárez por ser parte de esta gran fiesta y a los jurados: Juan Hippener, Antonio Resch, Roberto “Villa” Streitenberger.
🎶 Y un reconocimiento especial a los grupos folclóricos, bandas y artistas que llenaron de música, danza y emoción cada rincón de la peatonal.
🗣️ “En esta Peatonal, no importa quién gane: importa el esfuerzo, el compromiso y el corazón que cada institución pone para salir adelante”, destacó el Jefe de Gabinete Mauro Moccero y agregó “porque esta fiesta tiene algo único:tiene asado, tiene mate, tiene empanadas…pero sobre todo, tiene el orgullo de ser suarenses
La Subcomisión de Patín de “El Progreso” se quedó con el premio “Juan Carlos Heumann”
Una vez más, la 5° edición de la Peatonal Criolla fue mucho más que un evento: fue identidad, tradición y comunidad en estado puro. Con el Paseo del Riel colmado de familias, música y alegría, 16 instituciones de todo el distrito dejaron todo en cada fuego, compitiendo con pasión y orgullo.
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