CONVOCATORIA: Se abre la inscripción para el nuevo Registro Provincial de Artesanos/as

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, a través del Mercado de Artesanías Bonaerenses, invita a artesanos y artesanas a inscribirse en el nuevo Registro Provincial de Artesanos/as, una herramienta destinada a reconocer, visibilizar y fortalecer el trabajo de este sector en todo el territorio provincial. La convocatoria permanecerá abierta durante todo el año, y la inscripción se puede realizar a través del formulario digital.

La convocatoria va dirigida a aquellos/as artesanos/as dedicados a los siguientes oficios: orfebrería, joyería contemporánea, joyería mapuche, metales, soguería, telar, hilado, cerámica, alfarería, asta, madera, juguetes, mimbre, cestería botánica, macramé, vidrio, cuero, calabaza, fieltro, tejido y crochet, bordado, frivolité, talabartería, cuchillería y fileteado, entre otros. ✨También está destinada a colectivos, cooperativas y agrupaciones cuyos fines contemplen la promoción, formación y desarrollo de la artesanía, y que tengan más de 3 años de trayectoria.