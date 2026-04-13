INFORMACIÓN POLICIAL

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez informa los resultados de los distintos operativos de control vehicular desarrollados en la totalidad del distrito.

Durante los días 10, 11 y 12 de abril del corriente año, personal policial de las distintas dependencias llevó adelante procedimientos en el marco de operativos de prevención y control, arrojando los siguientes resultados:

INFRACCIONES Y SECUESTROS VEHICULARES:

Se labraron varias infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y Ordenanzas Municipales vigentes, en distintos puntos de la ciudad, por faltas como carencia de licencia de conducir, seguro obligatorio, cédula de identificación del vehículo y chapa patente, como así también por modificaciones antirreglamentarias en rodados.

Como resultado de dichos procedimientos, se procedió al secuestro preventivo de motocicletas y un vehículo utilitario, quedando todos a disposición del Juzgado de Faltas local.

APREHENSIÓN POR DESOBEDIENCIA:

En fecha 11 de abril, en horas de la madrugada, personal policial procedió a la aprehensión de un masculino mayor de edad idenificado como Rafael Hody, quien incumplió una medida cautelar vigente dispuesta por el Juzgado de Paz local. Interviene la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

DETENCIONES POR INFRACCIÓN A LA LEY 8031/73:

Asimismo, se registraron dos detenciones de personas mayores de edad por infracción a los artículos 72 y 74 inciso A de la Ley 8031/73, en distintos sectores de la ciudad, identificados como Schroh Adrian Emanuel, quien se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública en aparente estado de ebriedad en calle iIsrael al 500. Por otro lado fue detenido Fausto Ezequiel Andrade por Inf. al art. 72° y 74° inc. A de la Ley 8031/73 quien se encontraba ocasionando disturbios en aparente estado de ebriedad en Av. del Molino. Los mismos quedaron alojados en sede policial, con intervención del Juzgado de Paz Letrado de Coronel Suárez.

Se continúa trabajando de manera sostenida en operativos de prevención, con el objetivo de reforzar la seguridad y el orden en la vía pública.

Fdo.: Crio. Inspector Ariel Morales

Jefe Jefatura de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez