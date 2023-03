Campaña de concientización y educación vial

El Municipio de Coronel Suárez a través de la oficina de Inspección, Tránsito y Licencias, lleva adelante una campaña de concientización y educación vial, haciendo especial hincapié en las normas vigentes en cuanto a la “velocidad” vigente para circular en zonas urbanas.

???? La velocidad máxima para autos, motos y camionetas, en calles de zona urbana, debe ser de 40km/h mientras que en avenidas a 60km/h. La mínima en calles es de 20km/h y en avenidas de 30km/h.

???? Es importante que el conductor circule siempre a una velocidad tal que tenga el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación.

LIMITES ESPECIALES

???? En las encrucijadas urbanas sin semáforo: la velocidad precautoria nunca debe superar los 30km/h.

???? En los pasos a nivel sin barreras, ni semáforos: la velocidad precautoria no debe ser superior a 20km/h.

???? En proximidad de establecimientos escolares, deportivos y de gran afluencia de personas, la velocidad no debe superar los 20km/h durante su funcionamiento.

???? En rutas que atraviesen zonas urbanas: 60km/h. salvo señalización en contrario.