Kovarsky, un tambero de Trenque Lauquen, es el nuevo presidente De CARBAP

La entidad renovó su consejo directivo, que tendrá mandato hasta 2026.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa eligió la nueva Mesa Ejecutiva y Administrativa que regirá la entidad durante el periodo 2024-2026 en una reunión de su Consejo Directivo realizada esta tarde.

De acuerdo a lo que informó la entidad, como como presidente a Ignacio Kovarsky, quien se desempeñó en el último período como secretario de CARBAP y anteriormente como prosecretario entre 2020 y 2022.

Al mismo tiempo ingresaron siete nuevos miembros a la Mesa Ejecutiva, los dirigentes Hernán Silva ( Sociedad Rural de La Plata) , Julio Marcelo Rodriguez ( Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa) , Patricia Susana Iglesias (Sociedad Rural de Bolívar), Pablo Clemente Ginestet (Asociación Rural de Henderson), Fernando Ferrari (Sociedad Rural de Lobos) , Sebastian Sofía (Sociedad Rural de Chacabuco) y Santo Rosati (Sociedad Rural de General Lavalle) en reemplazo de Roberto Cittadini ( Sociedad Rural de Pigue) – quien cumplió funciones de vicepresidente 1 , Jorge Arocena quien cumplió funciones de vicepresidente 2, Federico Petreigne quien cumplió funciones de vicepresidente 3, Gustavo Frederking de prosecretario, Guillermo Urruty de tesorero y Guillermo Tramontini de protesorero.

La mesa directiva de CARBAP quedó constituida de la siguiente manera:

Presidente, Ignacio Kovarsky Arambarri (Sociedad Rural de Trenque Lauquen)

40 años, en pareja con María José Cuffia, sin hijos. Tercera generación de productores lecheros. Ex vicepresidente y presidente del Ateneo Rural de Trenque Lauquen en 2012. Ex vocal y presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen 2017-2019, 2021-2023. Médico Veterinario UNLP 2008, especialización producción lechera UBA 2011. Gerente administrador de empresa agrícola ganadera de accionistas italianos, asesor ganadero externo en rodeos de carne.Liderando el cambio 2020 (Eres Agro), CEIDA 2023 (Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial). Actualmente cursando diplomatura en políticas públicas CRA-UCA. Ex prosecretario entre 2020 y 2022 y ex secretario de CARBAP entre 2022 y 2024.

Vicepresidente 1, Hernan Silva (Sociedad Rural de La Plata)

62 años, casado, médico veterinario 1986, productor ganadero, cría, dueño y director técnico vet lataba, coordinador ONCCA lácteos, director provincial de ganadería, actual presidente sociedad rural de la plata,3er mandato.

Vicepresidente 2, Julio Marcelo Rodríguez (Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa)

59 años, casado, tres hijos. Productor agropecuario en actividad. Vicepresidente primero de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa de los períodos 2018/2021. Presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa período 2021/ 2023, actualmente vicepresidente de dicha Asociación. Actualmente presidente de Comisión de Enlace de las Rurales de La Pampa desde 2022. Delegado en CARBAP representando a La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa.

Vicepresidente 3, Patricia Susana Iglesias (Sociedad Rural de Bolívar)

62 años, 1 hija, Viuda. Productora agropecuaria. Directora en la Asociación Argentina de Angus, Administradora de El Cabildo. 2009 CD Sociedad Rural de Bolívar. San Carlos de Bolívar

Secretario, Pablo Clemente Ginestet (Asociación Rural de Henderson)

47 años, 1 hijo. Productor agropecuario, Lic. en Economía y Administración Agraria. Ex Presidente de la Asociación Rural de Henderson de 2014 a 2020. Prosecretario de Carbap 2018-2020 y ex vicepresidente 1 de CARBAP entre 2020 y2022. Actual coordinador de las comisiones de Medio ambiente y granos de CARBAP y de Agricultura de CRA. Delegado en CRA y CARBAP en Cámara Arbitral de cereales y la Bolsa de cereales de bs As, delegado de CRA en la CONASE y ante la CENEIDA

Prosecretario, Fernando Ferrari (Sociedad Rural de Lobos)

63 años. Casado. 3 hijos. Médico Veterinario (1984) Coordinador Ente Sanitario Lobos. Gerente Sociedad Rural de Lobos. Delegado en Carbap Sociedad Rural de Lobos (2004). Actual coordinador Mesa de Carnes y Sanidad de Carbap. Delegado por Carbap en la Mesa de Carnes de Cra(2016). Ceida (1987) Líder Crea 2013. Concejal de Juntos por el Cambio 2023-2027.

Prosecretario, Sebastián Julio Sofía (Sociedad Rural de Chacabuco)

50 años. Tres hijos. Productor agrícola ganadero. Presidente de la sociedad rural de Chacabuco. Forma parte de la institución desde el 2009.

Tesorero, Carlos Miguel Bilbao (Sociedad Rural de Guamini)

58 años, casado con Viviana, una hija (Bernarda). Economista Agropecuario, Socio de empresas familiares de tercera generación. Presidente de la Rural del Partido de Guamini 2001 al 2007, hoy vocal. Concejal por el Pro del 2009 al 2013 y presidente del Pro de Trenque Lauquen del 2009 al 2017 Prosecretario de de Carbap 2022/24. Responsable de seguimiento parlamentario y representante de CRA en Barbechando.

Protesorero, Santo Alberto Rosati (Sociedad Rural de General Lavalle)

75 años, casado, dos hijos, abogado, secretario Sociedad Rural de Gral. Lavalle, Concejal Suplente del Consejo Deliberante de Gral. Lavalle, productor ganadero en actividad delegado ante Carbap por la Sociedad Rural de Gral. Lavalle, Vicepresidente de la Comisión Hídrica y Vial de Gral. Lavalle, Presidente de La Modesta S.A. (DIB)