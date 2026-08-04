Coronel Suárez y Huanguelén compartieron la Final Local de los Juegos Bonaerenses 2026, definiendo quienes representarán al distrito en la próxima etapa regional.
El secretario de Gobierno, Gastón Duarte, junto al director del Consejo de Personas Mayores, Osvaldo Lezica, acompañaron la jornada y destacaron el entusiasmo y compromiso de cada participante.
“Para nosotros todo esto es salud, es encuentro y es un momento para disfrutar. Por eso, cada esfuerzo que hacemos para generar estos espacios vale la pena”, afirmó Duarte.
Desde el Municipio seguimos impulsando políticas que promuevan una vejez activa, con más espacios de participación, integración y encuentro para nuestras personas mayores.
A continuación, compartimos los clasificados por disciplina:
Jueves 20 de Agosto – sede: Guaminí
PESCA: LUIS ROMANO (Cnel. Suárez)
Lunes 14 de Septiembre – sede: Huanguelén
AJEDREZ: MIGUEL PRATA (Cnel. Suárez)
DAMAS: EDUARDO GALLO (Cnel. Suárez)
PADEL MASCULINO: JUAN GASTENEGUY– NORBERTO LORA (Cnel. Suárez)
PADEL FEMENINO: TERESA FAPPIANI – MARISA HOFFMAN (Cnel. Suarez)
SAPO MASCULINO: EMILIO ARIAS (Cnel. Suarez)
SAPO FEMENINO: ANA MARIA CASELLA (Huanguelén)
SAPO INTERGENERACION: CLAUDIA HENRICH – MAITENA FIBIGER (Huanguelén)
BOCHAS MASCULINO: PEDRO SCHROH – LUIS BURGART (Pblo. Santa María – Cnel. Suárez)
BOCHAS INTERGENERACION: PEDRO SANCHEZ – ABEL FUNES (Cnel. Suárez)
ORIENTACION FEMENINO: ELSA MORENO – MARIA ELENA SCHRO (Cnel. Suárez)
ORIENTACION MASCULINO: PABLO BERTINAT – MARCELO BEOVIDES (Cnel. Suárez)
ORIENTACION INTERGENERACION: AURELIO WESNER – IVAN SAFENREITER WAGNER (Pblo. San José – Cnel. Suárez)
Jueves 17 de Septiembre – sede: Hipólito Irigoyen
TABA: EDEDIO CANDIA (Huanguelén)
TEJO MASCULINO “A”: RAUL BORTOLAS – MIGUEL BORGER (Cnel. Suárez)
TEJO MASCULINO “B”: EMILIO ARIAS – SERVANDO CRUZ (Cnel. Suárez)
TEJO FEMENINO “A”: ANA DIAZ – GLADYS LOPEZ (Cnel. Suárez)
TEJO FEMENINO “B”: DELIA MONTES DE OCA – ALICIA SANTARELLI (Cnel. Suárez)
TEJO MIXTO “A”: ANA WAGNER – HUGO FUNES (Huanguelén)
TEJO MIXTO “B”: MERCEDES STEINBACH – SANTIAGO ARZER (Cnel. Suárez)
TEJO INTERGENERACION: JOSE ALARCON – JUAN RUIZ DIAZ (Cnel. Suárez)
PENTATLON MASCULINO: JUAN DETZEL – RUBEN PASCUAL (Cnel. Suárez)
PENTATLON FEMENINO: CARMEN LOPEZ – MIRTA SPHAN (Cnel. Suárez)
CAMINATA: GRACIELA MARTINEZ – MARIA LUISA HEILAND (Cnel. Suárez)
COREOGRAFÍA POP:”HUANGUELEN”
TENIS DE MESA MASCULINO “A”: OSVALDO SUAREZ (Huanguelén)
TENIS DE MESA MASCULINO “B”: RUBEN SUAREZ (Huanguelén)
TENIS DE MESA FEMENINO “A”: MARIA ROSA BARISONE (Cnel. Suárez)
TENIS DE MESA FEMENINO “B”: SUSANA KUHN (Huanguelén)
Martes 22 de Septiembre – sede: Tornquist
TENIS MASCULINO: ALBERTO KHUN – ROBERTO MATITTI (Cnel. Suárez)
NEWCOM CAT. “A”: “LOS MILOS” (Cnel. Suárez)
NEWCOM CAT. “B”: “LOS MILOS” (Cnel. Suárez)
Jueves 24 de Septiembre – sede: Tornquist
BOCHAS FEMENINO: MONICA MUÑOZ – ELISA CABRERA (Huanguelén)
BURAKO: CARMEN BENITEZ (Cnel. Suárez)
LOTERIA: ROSA AUGUSTO (Huanguelén)
CHIN CHON: HECTOR ROTH (Cnel. Suárez)
ESCOBA DE 15: DORA LARRAÑAGA– NORA GONZALEZ (Huanguelén)
MUS: RICARDO DEL RIO – MARIO GONZALEZ (Huanguelén)
TRUCO: JOSE ALONSO – REINALDO GARCIA (Huanguelén)
TRUCO MIXTO: EDUARDO GALLO – ALICIA ROMANO (Cnel. Suárez)
TRUCO INTERGENERACION: EDUARDO FIGUEROA – PEDRO SEIN (Cnel. Suárez)
FUTBOL TENIS “A”: JULIO CESAR ELORRIAGA- DANIEL HUBERT – PEDRO NATUCCI (Cnel. Suárez)
FUTBOL TENIS “B”: HUGO URANGA – HUGO ELORRIAGA – ALFREDO GEBEL (Cnel. Suárez)
FUTBOL TENIS INTERGENERACION: JUAN FRACARO – SANTINO BARGAS TORRES (Cnel. Suárez)
NATACION FEMENINO: MARIA ELENA ERROBIDART (Cnel. Suárez)
NATACION MASCULINO: ALBERTO GATTO (Cnel. Suarez)
Cabe destacar que en la disciplina Bonaerenses en Carrera cuyo recorrido es de 10 Km, no se desarrolla la instancia regional, por lo que los atletas Ana Díaz de nuestra localidad y Raúl Gieser de Huanguelén clasificaron para participar en la Final Provincial que se llevara a cabo en la ciudad de Mar del Plata durante el mes de Octubre
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