Cabe destacar que en la disciplina Bonaerenses en Carrera cuyo recorrido es de 10 Km, no se desarrolla la instancia regional, por lo que los atletas Ana Díaz de nuestra localidad y Raúl Gieser de Huanguelén clasificaron para participar en la Final Provincial que se llevara a cabo en la ciudad de Mar del Plata durante el mes de Octubre