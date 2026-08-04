En el marco de la celebración del Día de la Pachamama, el sábado 1° de agosto, la Biblioteca Popular Sarmiento recibió al grupo folclórico “Desde el Alma”, que ofreció una emotiva presentación para compartir esta tradicional fecha dedicada a honrar a nuestra Madre Tierra.
Como parte del encuentro, los presentes brindaron con la tradicional caña con ruda y disfrutaron de un cálido repertorio de música folclórica. La alegría de las interpretaciones contagió al público, que acompañó cada canción con palmas, canto y baile, generando un ambiente de verdadera celebración.
Desde la Biblioteca Popular Sarmiento agradecemos profundamente a los integrantes del grupo, así como la presencia y el acompañamiento de quienes participan habitualmente de nuestras propuestas. Nos llena de alegría ver cómo, encuentro tras encuentro, se fortalece una gran familia que comparte, acompaña y da vida a cada una de las actividades que organizamos.
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