Además, durante la ceremonia se entregarán Menciones Especiales al doctor Lucas Faccinetti, por su labor al frente del servicio de Neonatología y la implementación del lactario con provisión de leche materna a la Neonatología del Hospital Penna; a Franco Arduin, por su destacada trayectoria en el Para Karate; y a propuesta del Consejo de Personas Mayores, a Elsa Moreno y Elena Baro, por su permanente aporte a la comunidad.