En el marco del 144° aniversario de la ciudad, también serán reconocidos Alexis Steimbach como Deportista Destacado, Nicolás Navarro como Joven Destacado, Leandro Loos como Destacado Cultural y se entregarán menciones especiales a vecinos e instituciones por su compromiso con la comunidad.
El Intendente Municipal Ricardo Moccero invita a toda la comunidad a participar de la tradicional Noche de Gala 2026, que se realizará el próximo miércoles 5 de agosto, a las 19:45 horas, en el Teatro Italia, una velada que cada año homenajea a quienes, con su trabajo, compromiso y trayectoria, engrandecen a nuestro distrito.
En esta edición, el Ciudadano Destacado 2026 será el doctor Néstor Antonio Giménez, en reconocimiento a más de seis décadas dedicadas a la medicina, su invaluable aporte a la salud pública y privada del distrito y una vida marcada por la vocación de servicio.
Como Deportista Destacado 2026 el joven Alexis Steimbach, futbolista surgido del club Boca Juniors de Coronel Suárez y actual jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, será distinguido por su destacada actualidad deportiva —incluyendo su reciente gol frente a River Plate y su elección como figura del partido— que lo convierte en un orgullo para todos los suarenses.
Como Joven Destacado 2026 será reconocido Nicolás Navarro, por su compromiso con la música, la cultura y el servicio a la comunidad, integrando la Banda Municipal “Bartolomé Meier”, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Coronel Suárez y desarrollando su formación como Técnico en Sonido y Productor Musical.
La distinción como Destacado Cultural 2026 recaerá en Leandro Oscar Loos, trombonista y músico sesionista de reconocida trayectoria nacional, formado en la Banda Municipal “Bartolomé Meier” y partícipe de importantes proyectos musicales junto a reconocidas bandas y artistas argentinos, llevando el nombre de Coronel Suárez a los principales escenarios del país.
Además, durante la ceremonia se entregarán Menciones Especiales al doctor Lucas Faccinetti, por su labor al frente del servicio de Neonatología y la implementación del lactario con provisión de leche materna a la Neonatología del Hospital Penna; a Franco Arduin, por su destacada trayectoria en el Para Karate; y a propuesta del Consejo de Personas Mayores, a Elsa Moreno y Elena Baro, por su permanente aporte a la comunidad.
La Noche de Gala volverá a ser el escenario donde Coronel Suárez rinda homenaje a quienes, desde distintos ámbitos, engrandecen con su ejemplo, su esfuerzo y su compromiso la historia y el presente de nuestro distrito.
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