Juegos Bonaerenses 2025 – Juveniles

El pasado miércoles se llevó a cabo en el Club Independiente de Pueblo San José la etapa distrital de la disciplina Patín. ¡Felicitamos a quienes avanzan a la etapa regional!

👟 Clasificados/as:

🔹 SUB 13 MIXTO

* No Federados / Iniciación A: Clara Banegas

* Libre / Escuela Formativa: Justina Meier Maier

* Libre – Quinta C: Ludmila Jovannys

* Libre – Cuarta C: Amanda Morgado

🔹 SUB 13 FEMENINO

* Libre – Tercera C: Iara Eberle

* Libre – Tercera B: Alma Ricchiuto

* Libre – Segunda C: Maitena Fibiger

* Libre – Primera C: Aime Berlato

🔹 SUB 16 MIXTO

* Libre – Quinta C: Juliana Araya

* Libre – Cuarta C: Magalí Mansilla Schwab

🔹 SUB 16 FEMENINO

* Libre – Tercera C: Nil Aguirre

* Libre – Tercera B: Ana Clara Saniuk

* Libre – Segunda B: Inés Matitti

* Libre – Primera C: Delfina Cejas

👏 ¡Felicitaciones a todas y todos los participantes por su dedicación y talento sobre ruedas!

📅 Próxima fecha:

La competencia continúa el lunes 14 con la disciplina Natación en el Centro Blanco y Negro.