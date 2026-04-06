1° Encuentro de Modelistas y Coleccionistas

Somos un grupo de apasionados por el modelismo y las colecciones que decidimos dar este paso: encontrarnos, compartir y mostrarle a la comunidad lo hermoso de este hobby… y por qué no, invitar a que más personas se sumen.

Ya contamos con la participación confirmada de expositores de Coronel Suárez y Huanguelén, además de representantes de Coronel Pringles y Olavarría. También estarán presentes integrantes del Grupo de Aeromodelismo de Coronel Suárez.

👉 La invitación está abierta a toda persona que tenga una colección y quiera compartirla: estampillas, figuritas, monedas, latas, autos… ¡todo lo que sea coleccionable tiene su lugar!

📅 Fecha: 19 de abril

🕙 Hora: desde las 10:00

📍 Lugar: Mercado Municipal de las Artes

Para más información o consultas, podés comunicarte por whatsapp al 2926-40-3683

¡Los esperamos para vivir una jornada diferente, llena de historia, pasión y detalles únicos!