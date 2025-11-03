Emergencia Hídrica en Huanguelén

Se puso en marcha un importante operativo de emergencia hídrica en la localidad, con la participación activa de Vialidad e Hidráulica Bonaerense.

👷‍♂️Intenso trabajo se desarrolló la última semana, donde maquinaria municipal y provincial intervino el canal Huanguelén–Nevada, en el marco de un proyecto existente de Hidráulica de la Provincia, con el objetivo de rectificar y poner en cota el canal que evacúa los excesos de agua del sector del barrio Rosario de Huanguelén, provenientes de la zona del acceso y de las quintas ubicadas aguas arriba.

*️⃣Esta obra permitirá además acelerar el desagote del acceso a la localidad, una demanda histórica de los vecinos que sufrieron anegamientos durante los últimos temporales; solucionando, además, la acumulacion de agua en la Escuela N° 15.

🚧La primera etapa de los trabajos comprende 2.300 metros hasta el predio de la estación, mientras que la segunda etapa abarcará 1.700 metros sobre el sector del Rosario.

🚜Durante el último sábado, los secretarios de Obras Públicas y Servicios Publicos en conjunto con Hidráulica Provincial realizaron nivelaciones en los canales que unen la zona de Zentena con el canal El Pescado, y entre el acceso a Huanguelén y el mismo canal, para definir la mejor alternativa de canalización: sobre Ruta 60 o el camino Zentena–Ombú.