EL TURISMO RURAL BONAERENSE CELEBRÓ SU 16° ENCUENTRO ANUAL

Los pasados 11 y 12 de abril, la Red de Turismo Rural del Centro Sur de la Provincia de Buenos Aires reafirmó su liderazgo como modelo asociativo de desarrollo territorial. Bajo el lema “¡La alegría de encontrarnos!”, el 16° Encuentro Regional en Pasman y Cura Malal consolidó una trayectoria que ya supera los veinte años, demostrando que la construcción de capital social es el pilar que permite a las organizaciones sostenerse y ser artífices de sus propias transformaciones.

La Red: Un entramado de saberes y alianzas Con sus primeros pasos en 2004 y consolidada años después bajo el ala de políticas publicas del sector agropecuario esta Red nuclea hoy a diferentes familias trabajadoras del sector rural de la llanura pampeana. Estas familias, que en su mayoría residen en sus establecimientos agropecuarios o en pueblos rurales, han logrado tangibilizar la identidad cultural bonaerense a través de propuestas recreativas que muestran la relación entre ambiente, sociedad y trabajo.

Lo que distingue a este espacio es su capacidad de generar una innovación organizativa. A través de la asociación voluntaria y el intercambio constante, la Red impulsa la co-construcción de conocimiento y el fortalecimiento de alianzas que trascienden lo individual en beneficio del colectivo. Este ecosistema colaborativo se refuerza con la participación de gobiernos locales, cámaras de comercio, instituciones académicas y actualmente el respaldo operativo de la consultora Cultivar Turismo.

Durante la mañana en Pasman, tras una dinámica musical que conectó a los asistentes con los ritmos del bombo, la Técnica Julieta Colonnella brindó una reseña de la Red, destacando la importancia de esta articulación social. El éxito de la jornada fue posible gracias al compromiso del grupo anfitrión, “Cortaderas”, coordinado por la Técnica Adriana Rossetti, quienes con una generosidad y sencillez admirables cuidaron cada detalle, recibiendo el afecto de sus pares con estos versos:

“Como la Cortadera al viento / que se hamaca y no se quiebra, / nuestro grupo aquí se enhebra / con un solo sentimiento. / El turismo es el sustento / de nuestra historia rural, / unimos el capital / de la mano y la palabra, / para que el campo se abra / en un abrazo fraternal.”

Turismo Experiencial y Planificación Estratégica En Cura Malal, el encuentro se enfocó en la capacitación específica. La técnica María Isabel Haag lideró el espacio de formación sobre “Turismo Experiencial”, clave para diseñar propuestas con identidad, mientras que la técnica Susana Schwerdt coordinó el taller de planificación donde se definieron las líneas de acción que marcarán el camino de lo que resta del ciclo 2026.

El valor de los vínculos que nutren el alma La jornada culminó con una merienda en la auténtica “Pulpería La Tranca”, donde se brindó por la historia compartida al crujir de las tortas fritas:

“Ya llegamos a Cura Malal, / pasen todos a La Tranca, / que aquí la pena se estanca / con un sentir fraternal. / Entre harina y delantal / la merienda se hace gloria, / se guarda en la memoria / el sabor de la unión, / ¡brindo por esta ambición / de escribir nuestra propia historia!”

Desde la Red, se envió un mensaje de gratitud a quienes recorrieron cientos de kilómetros para estar presentes y un afectuoso saludo a aquellos miembros que, por estar atendiendo turistas en sus establecimientos o por razones personales, no pudieron asistir físicamente pero estuvieron presentes en el corazón de cada charla. Tras un domingo de recorrido patrimonial por Coronel Suárez y sus Colonias Alemanas, la invitación quedó sellada: en 2027, el Centro Sur bonaerense celebrará su 17° Encuentro Anual de la Red de Turismo Rural reafirmando que estos espacios son necesarios para nutrir el conocimiento, los vínculos y el alma rural.