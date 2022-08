INDEPENDIENTE SE PREPARA PARA SU PRIMER GRAN ENCUENTRO DE VÓLEY

Este sábado 27 de agosto, de 9 a 18, Independiente será anfitrión y recibirá en el gigante de Pueblo San José, a los CEF N° 70 de Coronel Suárez, sede Santa María y al 167 de Huanguelén.

De 9 a 14, jugarán con las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18 femeninas de Pueblo Santa María. Mientras que luego, los equipos masculinos del rojo se enfrentarán con las categorías sub 16 y sub 19.

En horas de la tarde, de 14 a 18, tendrá lugar un encuentro de maxi vóley con el CEF N° 167 de Huanguelén y con el CEF N° 70 de Coronel Suárez.

Habrá servicio de cantina durante toda la jornada